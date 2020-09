La carta de Cristina Castro, tras la confirmación sobre los restos de Facundo

“¿QUÉ PASÓ CON FACUNDO? Es Facundo. Todavía no sé quién filtró información hace dos días, pero ahora sí sabemos que es él. Fueron días de mucha ansiedad, sin poder dormir. Vamos a seguir sosteniendo la carátula de desaparición forzada. Ahora lo que espero es que los medios salgan a pedir disculpas, aunque no creo que lo hagan, porque seguían con sus placas sin importarles nada, a pesar del pronunciamiento de la jueza”, arranca la primera parte del escrito, en la que Cristina hace referencia a los grandes medios que en ese momento dieron como oficial una serie de datos que no aún no estaban confirmados.