La casa de papel es una de las series más vistas en el mundo

En el comunicado, Netflix también informó que ha registrado una subida de sus ganancias de más del 60% en el primer trimestre (incluye el estreno de la serie). En total, sus ingresos crecieron más de un 40% hasta los 3700 millones de dólares gracias a las suscripciones de 125 millones de abonados. Altered Carbon, The End of the F***ing World y Jessica Jones encabezan la lista de ficciones más vistas.