La Chilindrina le declaró la paz a Florinda Meza

María Antonieta de las Nieves, conocida por encarnar el personaje de La Chilindrina, aclaró que las peleas con Florinda Meza ya quedaron en el pasado, por lo que no tiene problemas en volver a coincidir con ella en los meses próximos.

La actriz destacó que desde que su esposo falleció encontró la manera de superar el rencor. "Si llego a verla, por supuesto que voy a saludarla y voy a hacerlo bien. Sin corajes, sin rencores y sin nada", dijo De las Nieves. "Ya soy una nueva mujer, después de lo que me pasó con mi marido, ya sé que nada es eterno y entonces tenemos que superar las cosas malas que hemos tenido, los rencores, y se tienen que quedar en el pasado", sostuvo la artista de 69 años.

Hace un año, la actriz reveló por qué surgieron las diferencias entre ambas actrices. "Llegó a lastimar a muchas personas del equipo, desde directores, camarógrafos, hasta directores de cámaras. Les gritaba que no eran nadie y que no sabían su trabajo. Era muy prepotente y Roberto no hacía nada porque estaba cegado por ella y entendía sólo lo que ella decía", comentó en una entrevista De las Nieves.