La China Suárez contó qué la puede en el amor: "Me tira eso"

“Me encantaría ser de esa gente que dice ‘yo disfruto mucho de mi soledad’, pero no es lo que siento. Estoy con mis hijos todo el tiempo y hay mucho ruido y me encanta, porque es lo que siempre quise. Mi casa es un quilombo entre perros, hijos, todo, pero a mí me gusta estar de novia”, confesó provocando el gesto de asombro de su interlocutor.

La China Suárez cuenta qué la puede en el amor.mp4 En una entrevista íntima con Grego Rosello, la China Suárez confesó qué la puede a la hora de entablar una relación íntima.

Dispuesta a reflejar su verdadera personalidad, la ex protagonista de Casi Ángeles aportó más detalles. “Me tira el plan de ‘che, hacemos unas pizzas y miramos una serie’. A mí me tira eso… Hubo tiempos en que mis amigas me decían ‘boluda, aprovechá, salí, conocé gente’. Pero yo necesito generar un vínculo, no me gusta que el otro me vea como una chica de una sola noche”, expresó sin tapujos.

Ante la incredulidad de Rosello, la China aclaró que “soy cero conservadora, lo mío no va desde el lado del prejuicio, pero necesito saber mínimamente del otro, que me atraiga, que me guste su personalidad”.

Luego la actriz se refirió al modo en que está atravesando una etapa tan delicada como la posterior a una ruptura sentimental. “Yo elijo no ver, mi entorno ahora es muy cerrado y lo que me importa es la vida real. Hacer un duelo y chau”, comentó con seguridad. “Lloro y me deprimo como todo el mundo. Pero tengo tres hijos, trabajo y salud. Me parece súper injusto cuando me quejo”, enfatizó.

China Suárez y Rusherking.jpg La actriz contó cómo está haciendo para superar la ruptura con Rusherking.

Por otra parte, la China hizo referencia a las críticas y comentarios “machistas” que recibe de personas desconocidas en las redes sociales por su forma de ser. “Obviamente no todo me duele porque si no, no podría vivir. Hay cosas que me las tomo con más liviandad y otras que no me caben”, afirmó con absoluta convicción.

“Las mujeres en general somos las más machistas de todas. Nos han criado y nos metieron en la cabeza que la mujer es competencia y una tiene que hacer un trabajo diario. Yo también me encuentro pensando cosas que no están bien”, concluyó la actriz.

Para el asombro de muchos, en esta nota la China Suárez mostró que quizás está más cerca del personaje de Julia Roberts en “Un lugar llamado Notting Hill” que de la imagen de diva comehombres y robamaridos que hace años se instaló en los medios. Tal vez, como dice la famosa frase de la película, sólo sea una chica parada frente a un chico, pidiéndole que la ame.