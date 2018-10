La China Suárez se arrepintió de no ir al velorio de su papá

Buenos Aires. En un mano a mano con Pía Shaw en Infama recargado, Eugenia “China” Suárez hizo un mea culpa por no haber estado presente en el entierro de su padre, Guillermo Suárez, quien falleció en octubre de 2012 mientras ella estaba de viaje con su ex pareja, Nicolás Cabré. “Fue tremendo porque fue repentino. Yo era más chica y más inconsciente. La ficha me cayó más tarde, como con muchas cosas que me pasaron en la vida. Ahora hubiese reaccionado distinto. Aprendí con el tiempo que uno tiene que enfrentar las cosas”, admitió.