La China Suárez y el duro relato de una pareja que perdió a su bebé

"El 10/12/19 nos enteramos con Andrea, mi novia, que estaba embarazada. A pesar de que la noticia nos tomó por sorpresa, la recibimos con mucha felicidad. Esa misma noche la acompañe al Sanatorio a hacerse unas ecografías para chequear que todo esté bien y, por suerte, así fue", comenzó relatando el hombre.

"A mediados de junio, hace unos meses nada más, nos advirtieron que el bebé era grandecito y podía nacer en cualquier momento. Iban 35 semanas de gestación y todo estaba bien, no había de que preocuparse, solo estar atentos. El lunes 22/6, mi novia empezó a sentir contracciones más fuertes que las habituales. Fuimos a la guardia y una médica, muy macanuda, le dijo “para mi ya está para salir, consultalo con tu obstetra, pero viene bastante avanzado”. Le recomendó que siga con el reposo", agregó para contextualizar la situación.

"El martes 23/6 tuvimos que salir corriendo a la guardia. Las mismas contracciones que el día anterior. Otra médica, la misma que le había hecho la primera ecografía el 10/12, la trató de muy mala manera. Le dijo, literalmente: “que no vaya al sanatorio por cada dolorcito”, contó. "Debido a los protocolos por el Covid-19, desde abril que no pude acompañarla más a las consultas. Entraba sola, yo la esperaba en la puerta, y después me contaba las novedades. Esa noche salió llorando, como anticipando lo que vendría", comentó.

"El miércoles 24/6 conseguimos un sobreturno con el obstetra. Coincidió con las médicas en lo avanzado del bebé y le dio una caja de pastillas “para ralentizar las contracciones y esperar dos semanas a que el bebé siga desarrollándose”. Tenía que seguir con el reposo", precisó antes para luego contar que el 8/7, cuando terminó de tomar las pastillas, volvió ir a la clínica y se enteró que su bebé ya no tenía vida.

Fazio mostró el Whatsapp que le envió Andrea a su obstetra, que en ese momento estaba aislada. Cuando le dice que le habían informado la "muerte fetal" del bebé en el sanatorio, la médica le contestó: "Uh qué cagada".

"Salí corriendo del laburo y llegué lo más rápido posible a la clínica. Ya estaba internada. La enfermera que me da el ambo me dice: “Estás enterado de la situación, no?”. “Si, algo me contó”, le respondo. “Vamos, con esperanza eh” agrega. Esos minutos que tardé en desvestirme y ponerme el ambo fueron eternos. Me temblaba todo, no daba más. Pensé que existía una mínima chance de que ocurra el milagro. Cuando salí del baño, con toda la ilusión, se acerca otra enfermera y me dice: 'querés reconocer el cuerpo?'. Les juro que fue así, todo en 4 minutos. Cero tacto, cero comprensión. Un puñal al alma. Firmé dos papeles, me mostraron a mi hijo tirado en una mesa como si fuese una bolsa, y me metieron derecho al quirófano donde estaba mi novia", recordó Fazio.

"Ni bien me pude sentar al lado de ella, mientras la seguían operando, nos preguntaron si queríamos hacer la autopsia. En ese momento! Con mi novia sedada y yo que era un manojo de nervios!. Como pudimos le dijimos que sí y les pedimos por favor que no nos hablen más del tema", señaló indignado.

"Estuvo internada dos días. Del miércoles al mediodía hasta el viernes a las 15 horas. En todo ese lapso, jamás vino un psicólogo, un especialista, una persona que de la cara por el Sanatorio, nadie. Solamente las enfermeras del piso (todas unas genias)", aclaró.

No obstante, cuestionó el accionar del obstetra al manifestar: "Lo primero que nos dijo, con la inestabilidad emocional del caso, fue: “pudieron arreglar con la cochería? Saben si lo van a cremar o enterrar?”. Lo saqué del cuarto y le pedí que esos temas los hable en privado conmigo", contó el papá del bebé fallecido.

"La segunda visita fue el viernes, el día del alta. Le comentó cómo eran las curaciones de la herida y los procesos por los cuáles “todas las mamás tienen que pasar después de una intervención similar”. Así eh, como leen, le hablaba a mi novia como si nada hubiese pasado. Yo entiendo que es su laburo, que es algo por lo que debe pasar casi todos los días, pero es indignante sentir que te tratan como a un objeto. En ningún momento tomó el más mínimo recaudo para empatizar con su paciente", remarcó.

En otra serie de tuits , Fazio contó que el resultado del auptosia de su bebé la recibieron vía Whatsapp sin la palabra de los especialistas que los atendieron .