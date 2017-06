La Chipi la rompió en el "Bailando" y la mató a Yanina Latorre

Tras su presentación, Ángel de Brito fue el encargado de hacer la primera devolución y, además de dar su puntaje (8), recordó una vieja disputa que tiene como protagonista a la coreógrafa: “Te escuché muy enojada con Yanina Latorre. Te escuché decir que era ‘oscura’ y que nunca serías su coach”, disparó. Sin dejar pasar un segundo, Anchipi se descargó: “Sí, se metió con mi maternidad y es algo que nunca se lo voy a perdonar. Si la veo la saludo, pero se metió con mis hijos y eso es un límite”.

Picante: “dije que el marido estaba enojado porque nunca estaba en la cass. que no se cuelgue de mí”, dijo Latorre.

Áspera

Fiel a su personalidad, rápidamente Yanina le contestó por Twitter: “Haceme un favor @cuervotinelli avisale a la chipi q no me meti c su maternidad! Q no mienta”.

En otro tuit, Latorre se refirió al marido de la Chipi. “Decile @cuervotinelli q solo dije el año pasado q el marido estaba enojado porq nunca estaba en la casa por el laburo! Q no se cuelgue de mi”, decía el segundo de los cuatro mensajes que envió la rubia.

Por otro lado, otra que sorprendió en la pista del “Bailando” fue Nai Awada. La joven actriz habló de todo con Marcelo Tinelli y hasta lloró al mencionar a su papá. Además, dijo que le gustan los hombres y las mujeres.