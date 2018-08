La Chipi le declaró la guerra a De Brito: "No sabe de baile"

“Ahora las parejas o Marcelo van a poder pedir una segunda revisión, luego de que el jurado vote. Vamos a impartir justicia y a juzgar al jurado. Se van a tener que preparar. Basta de ir a sentarse y decir lo primero que se les viene a la cabeza, ocupando un lugar sin prepararse”, advirtió la coreógrafa.

Consultada por el rechazo que manifestaron Marcelo Polino y Ángel de Brito hacia el VAR, lanzó: “Están haciendo mucho esfuerzo para desacreditarnos, no sé por qué tienen tanto miedo, quizá de perder protagonismo o porque exista una sección nueva”. “No me interesa lo que digan. Ángel de Brito no sabe nada de baile”, disparó la bailarina y añadió: “Ponía sus notas dependiendo de si la persona tenía un problema mediático que tuviera rebote después en su programa. Eso no está bien porque hay mucha gente que trabaja dejando cuerpo y alma para dar un buen espectáculo”.

Con Polino, la pareja de Dady Brieva fue menos despiadada: “Lo respeto un poco más, pero tiene que hacer devoluciones más en serio”.

Fecha: el bailando arrancará el 3 de septiembre junto con el debut de "Mi hermano es un clon"

Guiño para Laurita y Flor Peña

“Queremos poder sumar o restar un punto, está en discusión y creo que la vamos a ganar. Está bueno que el ‘Bailando’ vuelva a priorizar el baile y no lo mediático”, insistió la Chipi sobre la importancia del VAR, y celebró que Flor Peña y Laurita Fernández estén en el jurado porque “saben del tema”.