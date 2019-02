"Emulsión de Scott -contestó al responderle a Gutmann-, era aceite de hígado de bacalao, era horrible. Después me desarrollé como lo que soy. Era muy flaquita de chica. Mi madre no sabía que iba a tener mellizas. Me contó que la partera le dijó, 'Doña Rosa, otro esfuercito que viene otro'. Mi papá casi se desmaya. Cuando nací, no existía la ecografía", recordó la Chiqui.

Automáticamente, Dalia tomó nota de la "pócima" y anunció que la buscaría para dársela a sus hijos.

¿Habrá sido ese su secreto para llegar a los nueve decenas en el estado actual?

