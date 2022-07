La cita literaria que compartió Sol Pérez, desde sus vacaciones en Europa

Después de un año de mucho trabajo, y antes de ponerse de lleno a preparar su casamiento, Sol Pérez decidió tomarse unas merecidas vacaciones en España. Si bien la conductora lució su belleza en las playas europeas, también aprovechó la oportunidad para mostrar una faceta no tan conocida de su personalidad.

De esta forma, en sus redes sociales, Sol Pérez compartió varias fotos de sus looks playeros. Sin embargo, una de sus publicaciones llamó la atención por contener una particular cita de uno de los libros de Andrés Alfonso.

Sol Pérez autor vacaciones 3.jpg

Escritor y poeta colombiano, el autor fue el protagonista del texto que acompañó a uno de los posteos de Sol Pérez.

"Me he visto feliz, en pedazos, a veces sin ganas de nada y otras veces queriéndome comer el mundo entero de un solo mordisco. No soy una persona perfecta, pero siempre soy yo, alguien sin filtros ni apariencias”, escribió Sol Pérez parafraseando al escritor nacido en Colombia.

El motivo laboral que llevó a Sol Pérez y Guido Mazzoni a ir a Barcelona

A pesar del descanso propuesto por la pareja, el viaje a la ciudad catalana tuvo también una segunda intención. Es que la pareja de Sol Pérez está a punto de inaugurar un gimnasio de crossfit en Barcelona.

Sol Pérez autor vacaciones 2.jpg

“Las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son los que lo hacen”, había escrito en sus redes meses antes cuando anunció la idea de ampliar internacionalmente su cadena de gimnasios.

“En septiembre abre Bigg Fit Barcelona. Y a usted, Keving Schvartzman, le tengo fe ciega”, anunció después, etiquetando a su nuevo socio en esta aventura.