La entidad es un organismo de monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familias y entornos, con la finalidad de producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de política pública.

“A Matías y a María Luján les ha tocado vivir vicisitudes complicadas de la vida, de esas de las que no se puede volver”, reflexionó el intendente. “A Matías le mataron toda su familia, y María Luján perdió un hijo en la tragedia de Once. Indudablemente son hechos que los ha templado poniéndose al servicio de estas causas para que no vuelvan a suceder, y en el caso que sucedan para que las víctimas tengan una red legal”, dijo Quiroga.

El intendente destacó que ambos “trabajan con vocación, y que lo que el dolor pudo haber convertido en resentimiento se transformó en compromiso”. Por eso, agregó: “Pongo a disposición todo lo que requieran del Estado Municipal, sea el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes, la Sala de Situación de la Municipalidad, cualquier ámbito, pues en definitiva están defendiendo una causa de carácter público a partir de una experiencia personal”.

Bagnato dio cuenta de que el encuentro superó las expectativas originales: “Vinimos a hablar para crear un plan de trabajo y para conocer la provincia de Neuquén, para difundir esta ley de orden público y para que se conozcan los derechos y garantías. Lo que observamos es que muchas veces se desconoce y es importante su difusión”.

“Es muy interesante saber después de esta reunión que contamos con la ayuda del intendente, quien se ha comprometido a colaborar en esta meta. Porque es una ley pensada para futuras víctimas que desgraciadamente las tenemos todos los días, y como siempre digo ojalá nadie tenga que hacer uso de esta Ley, pero esta bueno como ciudadanos saber qué derechos tenemos en el caso que nos toque estar de este lado”, desarrolló Bagnato.

En tanto, María Luján Rey, adelantó que ya se está trabajando para volver a la ciudad el mes que viene a desarrollar actividades que tengan que ver con la concientización en este tema.

“Es importante que se capaciten los operadores judiciales y los funcionarios públicos en este nuevo paradigma que tiene que acompañar la implementación de esta Ley”, dijo y reiteró que “es importante entender que la víctima es un protagonista involuntario de estos proceso penales, que nadie sale de su casa pensando que va a volver siendo víctima de un delito”.

“Hay que generar la empatía y creemos que con una serie de actividades programadas para el mes de mayo, con la ayuda del intendente Quiroga y con el trabajo de las responsables del Centro de Acceso a la Justicia podremos avanzar aportando un granito arena en este tema”, concluyó.