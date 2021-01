La comediante tapada que anunció Masterchef Celebrity 2

La nueva participante parece ocupar el perfil que en la primera temporada, que se encuentra en su semana final, tuvo Belu Lucius, también muy popular en el universo de las redes.

-> Se juntan los Casi Ángeles

A pocos días del final de la primera temporada de Masterchef, la producción ya trabaja para confirmar a los participantes de la segunda entrega, y en las últimas horas se conoció que un ex Casi Ángeles se sumará al programa de Telefe.

Se trata de Gastón Dalmau (37), quien se hizo conocido gracias a su rol de "Rama" en la ficción de Cris Morena. Además, integraba el quinteto Teen Angels, junto a Lali Espósito, la China Suárez, Pedro Lanzani y Nicolás “Tacho” Riera.

“Ahora sí se puede contar.. voy a ser parte de #MasterchefCelebrity 2. Me re ven, no? Divertir se que me voy a divertir y hacer lo mejor que pueda... espero que me acompañen, no me dejen solo en esta eh @masterchefargentina Gracias @telefe y @boxfishtv”, escribió el artista en su cuenta de Twitter, confirmando su presencia.

El intérprete hace varios años que no está en Argentina, por lo cual no se lo ha podido ver en la pantalla chica. Según contó en una entrevista con Emilia Attias en la temporada 2019 de Resto del Mundo, en 2012 se instaló en Nueva York, y después de tres años en “La Gran Manzana” eligió Los Ángeles como lugar para vivir, para trabajar con la productora Marvel.

¿Se volverán a ver las caras en el reality los exitosos actores?