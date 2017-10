"La conducción me acerca a la gente tal cual soy"

“Nos reímos un montón, la pasamos re bien y quizás es cierto que en ese momento no nos dimos cuenta de la repercusión que iba a tener lo que conté. Un montón de medios me llamaron después para saber más. Creo que la gente nunca nos había visto en ese lugar tan íntimo: fue como una charla de hermanas en el living de casa, y se pudo dar en el programa porque yo me siento ultra cómoda”, confesó.

Es un honor tener todos los días a Gerardo (Rozín) al lado. Es posible que él no dimensione ni llegue a darse cuenta de lo que significa para mí”.

-Es probable que el ruido se explique, también, por tu bajo perfil...

Sí, siempre trato de mantener a mi familia y mi situación sentimental lo más al resguardo posible porque con tantas horas en la tele ya estoy demasiado expuesta. Toda la vida les escapé a ciertas preguntas, traté de esquivar algunas cuestiones y son los temas que en esa charla salieron. También es cierto que al no hablar se van armando un montón de conjeturas que no están buenas. Y qué mejor que mi hermana para sacar dudas.

-Se te ve muy suelta en la conducción, ¿sentís que aprendiste en este programa?

En todo. Tengo compañeros que son expertos en ciertas cuestiones y a los que admiro mucho. Es una escuela permanente. Y es un honor estar todos los días al lado de alguien como Gerardo. Es más, es posible que él no dimensione ni llegue a darse cuenta de lo que significa para mí. Definitivamente, este programa es un antes y un después en mi carrera. Hablamos de fútbol, de actualidad, de policiales; se cocina, se hace humor. Además, era consumidora del ciclo, así que imaginate que para mí fue algo súper lindo que me convocaran. Tengo claro que tengo 29 años y, si bien mi primera conducción fue a los 18, la realidad es que nunca había estado al frente de algo tan intenso, completo, diario y encima a la mañana: siempre fue mi sueño hacer algo matutino.

-¿Por la maternidad?

Y sí, porque justo es el momento del día en el que Mali va al jardín. La pasamos muy bien juntas: adoro estar con ella, ir a la plaza, ir a la casa de algún amiguito, hacer planes juntas. De hecho, vuelvo del programa, me desconecto de todo y si hago algo es con Mali. Incluso, si hago notas o fotos trato de que sean en casa.

-Además de conductora, sos modelo y tenés una marca de ropa. ¿Por dónde te gustaría que siguiera tu carrera?

Por la conducción. Es lo que me apasiona y el lugar en el que más cómoda me siento. Me veo en el futuro con más experiencia, ganando horas de vuelo en distintos proyectos y creciendo en ese plan. Es lo que más me divierte porque me acerca a la gente tal cual soy. Como modelo ya hago no hago tanto, más que nada cosas puntuales con marcas que ya me conocen. Fui dejando espacios que tenía cuando era más chica, como los desfiles o presentaciones. Ni hablar de viajar al exterior.

-Hablando de amor. Después de estar a punto de casarte, un noviazgo con Pico Mónaco y de repente matrimonio y familia, ¿qué te enamoró de tu marido (el empresario Jakob von Plessen)?

No sé, él me descolocó. Venía de tener otro tipo de estructura y él vino y me volvió loca. Me enamora desde su simpleza, desde el estar tan conectado con la naturaleza. Es un tipo muy sensato. No te podría describir o enumerar sus encantos porque es un todo, me enamora todo y me enamora día a día, cada vez más.

-Él viaja mucho y vos también tenés tu agenda. ¿Cómo hacen para encontrarse?

Sí, pero no es un problema para mí. Al campo tratamos de ir todos los fines de semana, aunque quede bastante lejos (a cinco horas de Capital) y a veces termine muy cansada los viernes. Pero hasta la ruta ya se transformó en algo muy lindo. Es un momento de total conexión: tomamos mates, charlamos. Desconectamos totalmente.

Te gustaría tener un hijo más, ¿está en los planes próximos?

La verdad es que nos encantaría ser una familia de cuatro. Ese número estaría muy bien. No sé si de más de cuatro, pero por ahora no. La verdad es que amo trabajar y estar en casa. De hecho, lanzarme con una marca propia fue parte de esa búsqueda, y no es tan fácil como todos creen. Con mi socia (la también modelo Florencia Salvioni) la ideamos pensando en lo que iba a venir cuando ya no seamos modelos y sí madres. Además de compartir también algo de lo que nos gusta, nos inspira y fuimos aprendiendo en todos estos años de moda y viajes.