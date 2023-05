La confesión de Karina La Princesita que preocupó al mundo

“Me levante de la cama después de muchos días. Nada, no me voy a sentir culpable por haberme sentido mal. Lo importante es levantarse y seguir” , escribió la intérprete de Corazón mentiroso. “Es un proceso” , expresó en su siguiente mensaje, insinuando que el hecho de estabilizar su estado de ánimo es tarea de todos los días.

La preocupante confesión de Karina La Princesita.jpg Los tweets de Karina La Princesita que indican que la cantante estaría atravesando un nuevo bajón anímico.

No es la primera vez que la cantante de cumbia se manifiesta públicamente sobre temas relacionados con la salud mental, la depresión y la autoestima. Días atrás también generó preocupación al publicar un misterioso mensaje en sus historias de Instagram. “A mí tampoco me gustan los grises. No quiero más gris”, escribió Karina sobre un fondo negro, generando intriga e inquietud entre sus fans.

En esa oportunidad, no pocos imaginaron que el mensaje de la artista podía estar relacionado con algún desengaño amoroso. Sin embargo, otros creen que el mensaje podría tener una connotación más amplia y referirse a una situación más angustiante en la vida. Por el momento, Karina no brindó más detalles sobre el motivo de su enigmática publicación y ha dejado en vilo a sus numerosos fans.

Las alarmas habían comenzado a sonar en diciembre, cuando en época de mensajes cargados de optimismo y buenos deseos, la Princesita había publicado una fotografía con expresión de profunda tristeza y un mensaje directo: “Yo sé que la vida me hizo perder el brillo en los ojos. Este año lo voy a recuperar”.