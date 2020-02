"Che, negro. ¿Cómo estás? ¿No te parece bastante irte de viaje casi un mes? Estaría bueno que vayas volviendo porque acá, con los pibes, te re extrañamos. Extraño ayudarte con matemática por Skype, ganarte a la play, que vengas a casa y que te de café frío, que me invadas la pileta, salir todos juntos, que me ayudes con cualquier cosa, todo extraño amigo", manifestó Gastón en el inicio de la carta.

"Te aviso que por donde andas hay tres viejos copados que no te pude presentar, cualquier cosa decile a ellos. Lo que si, no vas a poder sacarme la bronca de no poder despedirme. El no haber estado ahí por dos míseros minutos y poder decirte lo importante que sos para mí. Nunca te dije gracias. No solo por eso, gracias por todo lo que me enseñas y como me hacer crecer como persona. Gracias por tocarme el corazón, por mostrarme cosas que realmente valen, gracias básicamente por todo", agregó, generando más de una lágrima en quienes lo leyeron.

CARTA-A-FERNANDO.jpg La carta de Gastón Muzlera, amigo de Fernando Báez Sosa.

"Bueno, amigo. Ahora descansá. Nosotros sabemos que estás acompañándonos en todo lo que hacemos y que no te vamos a olvidar nunca. Te quiero mucho. El otro negrito del grupo", concluyó.

fernando-y-amigos.jpg Gastón Muzlera, amigo de Fernando Báez Sosa, compartió la carta que le dedicó y fotos con el joven asesinado.

Además de la carta, Gastón publicó algunas fotos entre amigos y, como era de esperarse, causó una revolución en las redes.

