"La convivencia con Darthés en Simona fue complicada"

Buenos Aires. Darío Barassi contó su experiencia como compañero de elenco y camarín de Juan Darthés cuando participó en la tira Simona y aseguró que “la convivencia era complicada”. “Yo no soy un tipo confrontativo. Él me hablaba del tema sin que yo se lo preguntara. Desde cualquier lectura era demasiado raro. Pero elegí no juzgarlo. Algo me llevó a decir: ‘Le doy una chance, le creo a este tipo que me cuenta su verdad mirándome a los ojos’”, señaló Barassi en Podemos hablar, donde también estaba como invitada Calu Rivero, quien denunció a Darthés por acoso.