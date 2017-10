La copa menstrual tiene la forma de una campanita invertida. Sin embargo comparte características similares al tampón en la forma de aplicación. Es necesario realizar un doblez en la parte más ancha y ahuecada para lograr introducirla.

A diferencia de otros artículos, puede ser usada hasta 12 horas al día y su vida útil puede llegar hasta los 10 años. Los materiales que la componen varían según la marca, pero en general están hechas de silicona, látex o caucho vegetal. Muchas mujeres llegan a la copita por cuestiones de salud, como el caso de Mariana Chasco, una de las actuales vendedoras particulares en el Alto Valle. Ella sufría de shock tóxico a causa del uso de las toallas higiénicas, situación que remedió al preferir este producto.

El valor aproximado de la copa es de 550 pesos cada una, factor que incide en la popularidad del producto. Los talles dependen de la marca, aunque algunas como las “MeLuna” tienen hasta cuatro medidas. El tamaño para cada mujer estará condicionado por la contextura física, antecedentes de partos por vía vaginal y si la persona hace deporte de impacto.

La higiene del producto requiere de un primer y previo hervor antes del uso. Luego, a la finalización del ciclo es suficiente con enjuagarla con agua y jabón neutro.

No regulada

Una de las cuestiones más polémicas es el desconocimiento por parte del Ministerio de Salud de la provincia, el cual no tiene opinión sobre el tema, debido a que no es un insumo considerado y no tienen provisiones. Esta alternativa para afrontar la menstruación no se encuentra regulada por el Estado y no hay un acceso directo a su compra en los mercados oficiales, a diferencia de Alemania, donde se comercializan hasta en los supermercados.

Una novedad aparecida en los años 30

Ariadna Carrasco es una de las mujeres que se animaron a usar la copa. Confesó que le llevó dos ciclos menstruales poder entender cómo maximizar los beneficios del recipiente. La aplicación, la talla correcta y el cambio que sufre el cuerpo son las decepciones que pueden llevarse quienes elijan este método. “Una vez que aprendés a manejarte con tu propio cuerpo es genial, cuando le enganchás la vuelta a cómo colocarla no la sentís”, explicó. Agregó que le permitió conocerse a sí misma y que la recomienda sin dudarlo.

Aunque parezca novedosa, en los años 30 la estadounidense Leona Chalmers presentó la patente de la copa menstrual: un recipiente fabricado con caucho vulcanizado. En 1963 dejaron de fabricarse por su baja rentabilidad. En la década de los 80 se empezaron a fabricar de látex y para el 2010, de silicona, dando un abanico de posibilidades.