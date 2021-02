La DAIA dijo que Menem "falleció amparado hasta el último día"

A horas de la muerte del ex presidente Carlos Saúl Menem , la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas ( DAIA ) emitió un comunicado asegurando que el ex mandatario murió en “impunidad” por los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA y los indultos a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Terrible el comunicado de la DAIA. pic.twitter.com/YhzWANU2hn — ||o (@XxX_ReActivada) February 15, 2021

Claro, que las respuestas desde el entorno del ex presidente no se hicieron esperar. Fue el caso del ex ministro del Interior Carlos Corach, quien dijo que se sintió “angustiado” como judío por el texto, pero también por el momento en el que sacaron el comunicado. Por su parte, el titular de la DAIA aseguró que, si bien no era el mejor momento, era el único.

Los que tienen que explicar (la DAIA) es ese pronunciamiento horroroso, justo éste día...



Como si quien está recibiendo Honores en el Congreso de la República fuese un criminal de guerra y no un (10 años!) Presidente Constitucional Argentino



Saludos https://t.co/gGQzTZAQXD — Jorge Yoma (@NegroYoma) February 15, 2021

Además, otro que salió a cruzar a la DAIA por el comunicado fue Jorge Yoma, quien no tuvo pelos en la lengua para liquidar a la dirigencia de la institución: “Son sátrapas, comerciantes, racistas y empachados de indemnizaciones”, aseguró. Además, él también cuestionó el momento en el que emitieron el comunicado.

Por su parte Eduardo Menem apuntó duro contra los sectores que cuestionaron en las últimas horas a su fallecido hermano Carlos Saúl Menem y criticó que lo acusen "sin pruebas" de la explosión en Río Tercero y por encubrimiento de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel.

"Que Dios los perdone por esa infamia que están cometiendo al acusarlo sin ningún tipo de pruebas ni elementos sobre Río Tercero. Menos mal que no le echan la culpa de las Torres Gemelas", ironizó el ex legislador nacional.