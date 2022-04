La decisión de Geraldine Neumann que la alejará de Nicole

“Voy a aclarar porque me han mandado mensajes tan extraños. Algunos muy lindos y otros haciéndome preguntas. Hoy nos mudamos de nuestra casa , en la que vivimos hace 11 años. La alquilamos porque nos vamos unos meses a Europa”, comenzó.

Y siguió: “Nos vamos a grabar una serie documental en familia, buscando proyectos sustentables, también mezclando un poco de la música con un mensaje al mundo. Así que estamos muy contentos”, adelantó la conductora, que algunos días atrás se lució en la pasarela junto a sus sobrinas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Geraldine Conti Neumann (@gegeneumann)

En otra publicación, Neumann manifestó sus emociones y reveló cómo se siente dando este gran paso: “Dejar tu casa y vaciarla se ve que me pegó emocionalmente mucho. Estoy como muy sensible y, a parte, físicamente porque me desperté hecha pelota, con muchas náuseas y la panza muy revuelta”.

“Simplemente es eso lo que me estaba pasando. Nos estamos yendo el jueves y es mucha despedida, mucha cosa. Y es por eso”, cerró Geraldine quien en su último día tanto en la casa como en el país, organizó un asado con el equipo de producción.