"Amor, estoy embarazada, espero tu bebé. Te amo, tirá ese cuchillo", le suplicó la mujer, de origen rumano. Ante el ruego, el italiano la subió a la camioneta. Minutos más tarde, malherida, la mujer intentó escapar y el asesino agarró un palo y le pegó varias veces en la cabeza. Para rematarla, empuñó el cuchillo y la degolló. El femicida envolvió el cuerpo de la chica en sábanas y mantas, lo ató con una soga, lo tiró a un descampado y lo cubrió con malezas. Luego, volvió a subir a la camioneta y se fue a desayunar a un bar.

Pero eso no fue todo, su día continuó como si nada: limpió el vehículo, mantuvo reuniones de negocios y a la tarde fue a la peluquería. Hasta allí llegó la Policía, que recibió la confesión del hecho y el sitio específico de dónde estaba el cadáver.

De todas formas, Borgia manifestó una excusa para su violentísimo accionar, al decir que Lacramioara Di Piazza lo estaba extorsionando. "Me pidió 3000 euros, de lo contrario le iba contar todo a mi esposa. Yo le prometí la noche anterior que se los iba a dar. Me dijo que su hijo era mío y que no podía continuar el embarazo porque ya tenía un hijo y la madre la enviaría lejos de casa. Pero creo que lo del embarazo era una mentira", les aseguró el asesino a las fuerzas federales.

