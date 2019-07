“Se pone intenso con las peleas y las sigue hasta provocar. Muchas veces las dejé pasar pero ya no puedo pensar más de manera egoísta porque tengo un bebé y mi hijo entiende todo. Pasaron muchas cosas por las que me tendría que haber ido antes, en Estados Unidos y acá también”, agregó la blonda.

En las redes nadie quería quedarse afuera del debate y mientras algunos manifestaban que no le creían absolutamente nada a Xipolitakis, otros aseguraron que lloraron con su relato.

“No le creo a Vicky Xipolitakis. Como ya tiene un hijo, ahora le quiere sacar plata al viejo”; “A Vicky Xipolitakis ya le pusieron un policia en la puerta, otras que no tienen voz ni plata las dejan totalmente abandonadas!”; “Qué horror lo de Vicky Xipolitakis, por favor, me da mucha pena”; “Me da mucha pena lo de Vicky Xipolitakis, pero veo que la sororidad de algunas es selectiva” y “Uno acá se reía de Xipolitakis y casi me agarro a trompadas, no sabe nada”, escribieron los usuarios.

Embed esta vicky xipolitakis en susana contando su experiencia con el ex marido violento y mamá dijo "no le creo nada, todo acting para buscar fama" a lo q salta mi hermano diciendo "xq no le crees ma, a vos te gustaria que te crean si pasas por algo así" DALE DANTE QUE TE SACO BUENO — cieeeeee (@Cielo15381928) July 29, 2019

Embed El relato de Vicky Xipolitakis sobre la violencia que paso durante y despues del embarazo es impactante, hasta me dan ganas de abrazarla. — Milagritos (@miluandjustinb) July 29, 2019

Embed La mayoria de las mujeres denigrando a vicky xipolitakis diciendo que se joda x meterse con un viejo con plata. Nada justifica la violencia cabezas de termo — ᴍ ᴇ ʟ ᴀ ɴ ᴇ (@Melapadron) July 29, 2019

Embed Si alguien encuentra la lagrima de la Xipolitakis se la encargo... #XipolitakisConSusana — Fati (@Dameunmateporf1) July 29, 2019