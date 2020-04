La desastrosa torta de Marcos que recorrió Twitter

Embed

"Acá hubo un tema con la ganache y el batido, los dibujos son más grandes... los motivos con manga, un poquito más chiquita", señaló Villar, mientras observaba la torta en su exterior, al momento de la presentación y degustación. Al cortarla, Christophe resaltó que "no está tan mal adentro, para mí es rica, la veo rica". Pero al momento de probarla, Damián Betular preguntó: "¿Soy yo o no tiene gusto a café? Yo no lo siento". "Está raro, como un café quemado", respondió Christophe.

"Me quedé corto de ganache, por eso la decoración", fue la justificación del joven sobre la terrible presentación de su torta, que se llevó el último lugar de la prueba.

Ante esto, en las redes sociales se burlaron de la creación de Marcos y apelaron a diferentes situaciones de Los Simpsons o Bob Esponja para ilustrar las bromas:

frenco on Twitter marcos enojado xq su torta es horrible pic.twitter.com/LaoC2mMCFA — frenco (@fuIIsn) April 20, 2020

lautaro on Twitter christophe con la torta de marcos pic.twitter.com/NVMdzR5yQL — lautaro (@terrencelvsu) April 27, 2020

holis on Twitter Acá el loco castro les explica porque la torta de marcos quedó mal y como debería haberla hecho con un repasador pic.twitter.com/rZIk8TKbZr — holis (@agucapa95) April 27, 2020

