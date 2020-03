"La gente que trabaja en el sistema de salud tiene los mismos miedos y angustias que la población general, pero tienen que estar ahí. Los transportistas, los medios de comunicación yo mismo, muchas veces se han cansado de insultarme en las redes sociales, estoy acá y no encerrado en mi casa para que todos los demás se queden en la casa. Eso es lo que tienen que hacer: quedarse en la casa. Es la única chance que tenemos para bajar el quilombo que vamos a tener", agregó en forma vehemente, subiendo el tono de la voz.

"No es posible que pase lo que hoy pasó en Panamericana que la policía hacía dos metros de cola para detener a la gente, caso por caso, y en esa cola había médicos y gente que que tenía que ir a su trabajo y tardos dos o tres horas en llegar, no es un sistema posible", dijo en alusión a la cantidad de gente que sigue circulando en la ciudad de Buenos Aires.

"Entonces dejénse de joder y hagan su parte. Quédense en la casa. Es la única alternativa de los argentinos para ayudar", insistió, para luego subrayar: "Todo el mundo repite 'hay que aplanar la curva' y hay que aplanar la curva para que el sistema de salud funcione y responda, como lo está haciendo hoy porque hoy hay un montón de internados en el sistema. No es que esto está por venir, esto ya vino", advirtió.

"Para poder seguir resolviendo, necesitamos que no crezca y lo único que pueden hacer es quedarse en la casa", recalcó antes de hacer una dura reflexión. "Seguramente va a haber vida después de esto y todos vamos a tener que vivir con la conciencia de lo que hicimos durante esto", dijo Belocopitt.

Lo que está pasando en Italia o en España nos va a pasar en pocos días, no es cuento muchachos, es realidad. No es cuento muchachos, es realidad. Lo tenemos que intentar y quizás no podamos y quizás la curva sea igual pero nosotros habremos hecho lo que tenemos que hacer: quedarnos en la casa, nada más. No se les pide nada más que eso, mientras hay un montón de gente que se está jugando la vida", exclamó.

"¿Tan complicado? No se puede hacer parar más la ruta, no se puede hacer perder tiempo a la gente, la gente tiene que poder llegar a los lugares de laburo. Es imprescindible porque mañana pueden ser ustedes los que estén necesitando una cama o los familiares de ustedes o un hijo de ustedes. Y estamos todos rompiéndonos el ort.. para poder lograrlo, tienen que ayudarnos, es fácil", argumentó Belocopitt a los gritos.

Belocopitt hizo un encendido discurso para que la gente se quede en su casa.

Hace unos días, Belocopitt, quien es dueño del 40% del Grupo América, propietario de la prepaga Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud, tuvo un mano a mano con Daniel Hadad y no pudo contener las lágrimas al advertir: "El Estado tiene que prever que hay prepararse para lo peor. Tenemos que estar a la altura para preparar las estructuras para lo peor. Es imprescindible y digámosle a la gente cosas durísimas que van a ocurrir. Los infectados en terapia intensiva se van a morir solos, la gente no puede entrar. Y hay que explicárselos. No puede aparecer un recepcionista o un médico a pelearse con la familia y decirle: “No podés entrar”. Y no puede entrar. Esto así, va a suceder y está sucediendo hoy. La gente tiene que estar preparada y no puede ir a gritarle a una recepción, o a un lugar y gritarle: “Flaco yo vengo acá, pago la cuota y quiero entrar”. No se puede por la seguridad de esa familia, y esto va a pasar. Tenemos que entender que es una situación limite. No pensar mal, no pensar si Belocopitt está buscando guita, si la obra social quiere hacer tal cosa si estamos en contra o a favor de los trabajadores. Estamos todos en el mismo barco, tenemos que empujar desde la misma posición. Porque esto es grave, estamos diciendo la realidad. Y si somos solidarios y si lo hacemos bien tenemos más chances. Pero tenemos que saber lo que pasa".

