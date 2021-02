La desgarradora despedida de Agustín Canapino a su papá fallecido

"Mi viejo, mi amigo, mi hermano, mi socio, mi profesor, mi psicólogo, mi todo... la vida siempre nos llenó de desafíos, cómo te dije en nuestra última charla antes de que te durmieran, gracias por todo lo que me diste, no sería nada sin vos" comenzó diciendo Agustín.

En un posteo que realizó en su cuenta oficial de la red social Instagram añadió: "Te fuiste en tu mejor momento personal y profesional, que injusto, todo tan rápido como tu mamá, mi querida abuelita, solo hace 5 meses casi igual que con vos, de un día para el otro cuando estaba todo bien. Este virus de mierda es una película de terror, me cagó a piñas. Por favor quienes puedan, cuídense para cuidar a sus seres queridos, no saben lo que duele, te deja sin aire, sin nada".

View this post on Instagram A post shared by Agustín Canapino (@agustincanapino)

"Hoy siento que no puedo, quienes están conmigo saben lo duro que a sido todo siempre para mí y en especial estos 2 últimos años, les aseguro que las victorias y los títulos no sirven de nada si no tenés a tus seres queridos sanos de cuerpo y mente al lado tuyo. Pero también me pediste que saque adelante la carrera, porque jamás imaginamos que esto iba a pasar, ni vos ni yo, supuestamente estabas estable y te conectaban para que no sufras tanto toda la pesadilla que estabas viviendo. Hoy ya no estás más acá. Que locura. Una locura total", expresó.

Agustín Canapino señaló luego: "Te prometo que voy a seguir, no sé cómo porque vos eras el director de toda la orquesta, y el mejor director que podía haber, pero de alguna manera voy a seguir, cómo pueda, hay mucha gente que me va a ayudar porque ni vos sabes la cantidad de gente que ayudaste y enseñaste en este deporte que era tu vida, nuestro amado automovilismo".

"Me ilusionaba con despertarme hoy y me digan ´tranquilo cabeza era solo una pesadilla´ pero no, la re concha de la lora, es verdad, que locura... estoy hecho mierda, derrotado, perdido, como duele la re puta madre... Gracias Pa, no te imaginas lo que ya te extraño y te voy a extrañar", culminó el mensaje de Canapino. .