La dupla impensada: Closs-López, de "matarse" a comentar juntos

Junto a ellos, en campo de juego estuvo el bueno de Javier Gil Navarro, uno de los especialistas en River que tiene ESPN, junto al también eficiente Gustavo Yarroch. El reencuentro fue posible por la ausencia de Diego Latorre, con problemas familiares por el Covid.

El relator fue tendencia porque previo al gol de Carrascal dijo "el famoso tercero", en alusión a la frase que hizo famosa en la final en Madrid entre River y Boca antes del tanto del Pity Martínez aquella vez, que adelantó "ahí viene el tercero...".

La pelea

Closs lanzó hace semanas un duro cuestionamiento indirecto, un tiro por elevación hacia un colega, y todos interpretaron que se refería al conductor del programa Un Buen Momento a modo de respuesta. Lo tildó de "desmemoriado". Anteriormente, López había dicho que "Closs fue muy agresivo conmigo cuando se fue de La Red, me deseaba el mal".

Mariano habló el mes pasado sobre los 100 años de la radio y al referirse a su trayectoria lo hizo de modo incógnito. Sin dar nombres, disparó: "A mí lo que no me gusta es el desagradecido, eso sí. Tampoco quiero pleitesías, eh. Es el que no tiene memoria. Pero no para que te rindan pleitesías".

https://twitter.com/romero__fj/status/1318726238257713152 Me duele demasiado cuando Closs dice Quintero pic.twitter.com/KShtLenSne — Gallardista (@romero__fj) October 21, 2020

El relator recordó que se trata de "un tipo que trabaja en radio, televisión, y que está muy arriba". "Al tipo lo iban a rajar dos veces de la radio. Porque uno: levantaban el programa de la persona que lo conducía, y él era parte, y yo le dije a la gerencia: tráiganmelo a mí al mediodía. Y después, lo rajaban también porque se mantuvo un rato más el programa: no, déjamelo a mí que lo voy a poner en un lugar importante".

https://twitter.com/EzezhCaldera/status/1318707610749706242 Gustavo López y Mariano Closs en la transmisión de River. Me imagino un tiro libre para River y Mariano diciendo:



- Te pareció falta Gustavito?



- A quien le llamas Gustavito la concha de tu madre... — Monje Ameal (@EzezhCaldera) October 21, 2020

"Y el tipo nada. Pero bueno, así es la vida. Ustedes están esperando nombres, ¿no? Ha sido noticia este último tiempo. Esas son las personas que vos decís: pero qué desmemoriados son. Porque hoy, al sitio y al canal que pertenecen, tendrían que tener un poquito de memoria. Escribo un libro si quieren", arremetió.

https://twitter.com/NangoCine/status/1318714531493892096 No sé si TODOS saben algo que es bastante conocido en el periodismo deportivo.



Gustavo López se quedó con el programa histórico de Mariano Closs en la RED.



Closs se llevó a toda su gente y La RED NUNCA le cambio el nombre al programa: Un buen momento.



Nota a GL: pic.twitter.com/Vs05HMIZAk — NANGO Cine Series (@NangoCine) October 21, 2020

Rápidamente, muchos linkearon sus declaraciones con las que realizara su colega Gustavo López dos años atrás. En diálogo para La Nación, el conductor de radio La Red disparó: "No trabajaría con él porque cuando Closs se fue de La Red, fue agresivo conmigo y no me gustó. Me deseaba el mal. Entonces con él no trabajaría".

En aquella oportunidad, López había dado su propia versión de los hechos sobre su llegada a esa radio: "No fue fácil porque tuve que reemplazar a una persona que llevaba 13 años en este lugar. El oído del oyente estaba acostumbrado a ese tono, a ese editorial, a esa forma".

En respuesta a por qué no cambiaron los nombres de los programas, dijo sin filtro: "'De una' era el programa de Niembro y el de Closs, 'Un buen momento'. La radio no los quiso cambiar porque cuando Mariano se fue de acá se llevó a los cronistas, a los periodistas, a los columnistas, a los operadores, a los comentaristas, a los relatores, a los técnicos. ¡Se llevó todo! Y fue tipo: "Te llevás todo pero el nombre no te lo llevás".