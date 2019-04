La dura crítica del Patrón Bermúdez a Pablo Pérez

“Uh me mataste… Pero hubiera querido ir al Mundial porque la camiseta de la Selección no se negocia con nada, creo que defender el país es lo más lindo que hay y más jugando al fútbol como nos gusta a nosotros”, blanqueó en el reportaje el ex volante xeneize.

Embed A propósito de las nefastas declaraciones de algunos futbolistas sobre cambiar una copa en selección por una con @BocaJrsOficial es mejor sacar conclusiones de que hicieron cada uno y lo fácil que se va a olvidar su paso por la Bombonera. Entrar en polémicas ni vale la pena. — jorge bermudez (@patronbermudez) 17 de abril de 2019

La respuesta de los hinchas no se hizo esperar y estallaron las redes sociales en los últimos días. Por esa vía, hoy también un histórico se acordó de Pérez. Y su palito tuvo más de mil retuits. ¿Le cerró la Boca?