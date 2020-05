La editorial continuó con un análisis sobre los periodistas y personalidades que comparan Argentina con la situación de Venezuela en relación a su política, como fue el caso de la conductora Susana Giménez y de otros periodistas que los vinculan de forma constante. Ahí, Brieva pidió: “Hagamos lo que hagamos, siempre vamos a ser Venezuela, los cubanos, el populismo.... Todos esos neologismos que inventaron ellos y para mí no son nada. Y la verdad que si vamos a terminar como Venezuela... si tarde o temprano vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela ahora, loco. Punto. Ya está. Seamos Venezuela ahora”.

“Hace días que pienso que a nuestro querido Alberto le dieron para hacer la comida y para darnos de comer en un picnic. Somos todos chicos en un picnic y él es el profe de educación física. Se larga a llover, la pandemia, una cosa que no teníamos prevista. Y además hay mosquitos. Él está tratando de hacer todo, de guarecernos, de poner carpitas... Todo junto. Pero Alberto y nuestros dirigentes se tienen que dar cuenta de que hasta que no busquemos un lugar donde guarecernos y neutralicemos los mosquitos, no nos van a dar de comer tranquilos”, desarrolló.

"Seamos Venezuela ahora", Dady Brieva polémico y provocador

Al cerrar se refirió de nuevo a las comparaciones con Venezuela e instó al Presidente a adoptar un camino similar: “Sí o sí vamos a ser Venezuela, sí o sí tenemos que ser populismo. Empecemos ahora y terminemos con esta agónica espera”.

“No sé por qué pide ser Venezuela, si es un desastre”

Sin escuchar el desarrollo de Dady, Caherine Fulop aseguró: “Te digo que Venezuela es un desastre. No sé por qué pide ser Venezuela. En este momento el pueblo no puede comprar cosas. Una pasta de dientes puede salir entre tres y cuatro mil pesos. Yo creo que ningún país quiere ser Venezuela o desear ser un país que está coartado de libertades".

En la nota con Los Ángeles de la Mañana, la actriz venezolana dijo: “Vi el título (de la nota), la verdad es que no lo he escuchado, no sé en qué contexto lo pudo haber dicho. Pero hay gente que se enamora de las ideologías. Es una ideología, por un país como Venezuela, no sé si lo dice para bien o para mal”. Y agregó: “La experiencia que tengo con Venezuela es que te coartan las libertades, no hay libertad de prensa, no hay Estado de derecho, no existe la democracia”.

