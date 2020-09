La emoción del taxista que ganó y recordó a su hijo fallecido

“¿A quién le hablás?”, quiso saber el conductor. A lo que el concursante no pudo contener la emoción y rompió en llanto: “A mi hijo querido que está en el cielo que me mande el auto”, atinó a decir, antes de que se le quiebre la voz.

Un taxista emocionó a todos al pedirle ayuda a su hijo "que está en el cielo"

Como era de esperarse, las palabras del taxista sensibilizaron a todo el estudio. A partir de allí el clima fue otro, incluso los demás participantes se quebraron: es que las palabras de Walter palabras llegaron al corazón de todos los presentes.

Lo cierto es que finalmente el emocionado taxista no logró llevarse el taxi, que es el premio mayor, pero igual se mostró muy feliz y agradecido por los 10 mil pesos que logró ganar. Para finalizar su participación Walter recordó a su ser más querido y que siempre estará en su memoria: “Yago se me fue en febrero y me va a dar suerte”, cerró emocionado.