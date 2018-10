La emoción de Michael Bublé al recordar el cáncer de Noah

En un tramo del ida y vuelta con el animador, el artista recibió la pregunta de rigor acerca del cáncer que padeció Noah, su hijo de cinco años producto de su relación con Luisana Lopilato.

En ese momento, el canadiense cambió de semblante y debió recurrir a tomar un trago de agua para seguir. Y comentó: "Es muy difícil cuando cuando te enterás del diagnóstico porque es muy doloroso hablar de él, pero obviamente, nos dijeron qué era lo que tenía y ahí se terminó todo. Mi vida entera se terminó”.

"Los médicos nos dijeron que no era nada bueno y fuimos tomándolo día a día. Por suerte teníamos los mejores médicos", agregó. Y concluyó: "Es raro, porque no estoy bien. Cuando todo comenzó, me convertí en la fortaleza que nos mantenía a flote y traté de ser positivo. Pero cuando se terminó la quimioterapia y nos dijeron que lo habían logrado, que estaba todo bien, me caí. Mi esposa es la que me sostiene ahora".

