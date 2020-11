La emoción de Montaner y el hit que le escribió a Maradona

Tras ese primer contacto, Montaner y Maradona forjaron una relación que continuó tanto arriba como abajo de los escenarios. Cuando el futbolista estaba en pareja con Claudia Villafañe lo fueron a ver en un show que brindó el cantante, y también se encontraron en La Bombonera. Además, el artista argentino-venezolano le ha escrito y dedicado temas al astro del fútbol mundial.

En cuanto al impacto que le causó la muerte de Diego, Montaner comentó: “Es imposible que haya un rincón en el planeta que no haya sentido el impacto por la noticia. Y es imposible que en algún rincón del planeta no se sepa quién es Diego Maradona. Por supuesto que me ha impactado, y a todos los que amamos el fútbol. Viví momentos impresionantes de alegría viendo jugar a Diego Maradona. Ya, por esas alegrías, estaré eternamente agradecido. Mi padre festejaba los goles como si fuera un familiar de él, mis hijos han festejado sus goles y la alegría que nos ha dado como futbolista. Su muerte es lamentable y dolorosa”, expresó dolido el cantante.

En cuanto a las veces que ambos estuvieron juntos, Montaner recordó: “El primer encuentro fue en Ritmo de la noche. Estaba cantando con Marcelo Tinelli y llegó Diego con Claudia, que quería escuchar mis canciones en vivo. Después vino a un concierto mío también en Buenos Aires. Nos encontramos en varias oportunidades... una vez coincidimos en La Bombonera en un partido de Boca-Independiente, que es mi equipo de la niñez, y tuvimos una charla muy linda. Tengo un gran recuerdo de Diego: un tipo que siempre tuvo palabras hermosas para mí y para mis hijos. Eso es muy importante”.

Ricardo Montaner - Soy Feliz

Ricardo homenajeó en vida a Maradona al escribirle “Soy feliz”, un tema que se convirtió casi en un himno. “Lo hice en 2010 cuando Argentina iba al Mundial con Diego como director técnico. Después la canción trascendió en el “Bailando”, pero originalmente la escribí para alentar a la Selección cuando estuvieran en el vestuario, o en el micro viajando a cada partido. Es la selección que yo seguí durante toda mi vida porque nací en Buenos Aires y futbolísticamente hablando soy muy hincha de Argentina”, confesó el cantante.