La emotiva historia del verdugo de Boca que no quería jugar al fútbol

Pero la historia, su historia, dice que desde pequeño él no soñaba con compartir cancha con grandes figuras como las de este sábado en El Bosque. “Nunca pensé que fuera a jugar al fútbol. Mi familia son todos gauchos, se dedican a los caballos, a las domadas... Y a mí también me gustó siempre eso. Me encanta el campo... Es más cuando me iban a buscar para jugar a la pelota, a veces, me escondía debajo de la cama para no ir”, contó en una entrevista brindada al diario Perfil a mediados de año.

Y este sábado su vida cambiaría para siempre. "Me cuesta calmarme después de esta emoción. Nunca me imaginé esto. Un sueño estoy viviendo desde que llegué al club, lo estoy disfrutando mucho y sé que deben estar muy felices en mi casa", declaró entre lágrimas Comba apenas terminado el duelo ante el Xeneize.

Y prosiguió: "Me cuesta, me cuesta expresarme en este momento. No tengo palabras para explicar esto".

En un momento de la entrevista realizada por la periodista Ángela Lerena de TNT Sports, uno de los referentes del equipo conducido por Pedro Troglio interrumpió el reportaje, abrazó a su compañero y tiró: "Está llorando el maricón".

Comba no escondió la emoción y cerró su primer ida y vuelta con los micrófonos de la TV con un mensaje para los suyos: "Esto es todo para mi familia".

