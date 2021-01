La entrevista ¿antivacuna? de Damián de Santo que armó lío en Twitter

Damián de Santo generó polémica al manifestar su desconfianza respecto de las vacunas contra el coronavirus .“Hoy no me vacuno”, sentenció el actor en una entrevista que brindó a Intrusos desde Villa Giardino, Córdoba, donde tiene su complejo de cabañas turísticas.

“A mí me gustaría un poco más de información, respecto a la Anmat y la OMS. Si es obligatorio vacunarse me vacunaré. Voy a tratar de evitar que se vacunen mis hijos. Porque creo que tienen más futuro que yo. Y quiero que por lo menos esperen a ver qué me pasa a mí con la vacuna”, agregó.