"Lo lindo que me pasó con la música es que para el día del maestro me animé a hacer una canción. Subí al escenario a rapear, a la gente le gustó, me aplaudieron y cuando me bajo, los mismos locos que me agitaban me decían 'bien ahí, bien ahí'. Nunca más me molestaron y eso me gusto".

Sobre sus inicios en las "Batallas" (de rap), el joven aseguró que le iba muy mal. "En las batallas me iba demasiado mal porque ahí gana el más agresivo y yo quería hacer otra cosa. A mi me parecía mejor el que rapeaba más lindo, el que no se trababa, el que fluía distinto, y en la batalla ganaba el que agredía más. Así fue que me fui alejando de las batallas, me decía 'no pegó una'. Después me metí a grabar música y eso era lo mío... No me sale la agresividad".

Paulo no siempre se dedicó de lleno a la música, ya que en un determinado momento también cursaba "Derecho". Sin embargo, se tuvo que inclinar por su actual carrera. "Yo estaba estudiando y al mismo tiempo me llamaban para competencias. Al principio era un llamado cada muerte de obispo, entonces sobrellevaba las dos cosas: escribir, buscar donde grabar y filmar y estudiar. Después se me complicaba porque cada vez me llamaba más seguido. Por ejemplo, me llamaban para el fin de semana y el lunes cuando tenía que ir a clases, se me pasaba un bondi y perder una clase de derecho es un garrón. Ahí me di cuenta que tenía que elegir una de las dos cosas".

El músico explicó que sus padres no se lo tomaron para nada bien. "Fue difícil. Ellos se asustaron mucho. Era día y noche escuchar el 'andá a estudiar'. Después me dijeron 'si te gusta hacelo' y ahora están chochos".

En otro momento de la entrevista, el joven hizo referencia a uno de sus grandes hit “Adán y Eva” y explicó que el gran éxito se lo debe a su abuela. “A mi abuela le gustó un montón Adán y Eva. Yo lo iba a guardar, pero a ella le gustó tanto que lo saqué antes. Parte del éxito ese es de ella, y fue uno de los momentos más importantes de mi carrera”, contó.

Por último, también habló sobre su colaboración con Ed Sheeran. “Nunca pensé que iba a estar al lado de Ed Sheeran rapeando… Me hablaron y me dijeron que puede ser que salga algo con Ed Sheeran. Yo pensé que todo iba a terminar en un 'No, al final ...'. Estaba inmovilizado. Hasta que un día estaba con Ovy (su productor) en Córdoba y me dijo 'Me está llamando el productor de Ed'", arrancó Paulo.

Finalmente llegó la propuesta formal de parte del británico. "Nos pasaron la base y nos dijeron que estaban medio apurados. Yo quería quedar bien, entonces a los cinco minutos le mandé el tema… Al final eligieron la que yo dije que iban a elegir. Tenía que hacer algo mío", relató.

Con Nothing On You finalizado, Londra viajó a Londres para grabar el videoclip del tema, que aún no se conoció, y allí le presentaron al inglés. "Es increíble la buena persona que es. Yo soy tímido y ahí estaba más tímido, pero no podía creer estar al lado suyo. El chabón es increíble como persona y artista".

"Yo no sé mucho hablar inglés, je. Pero me dijo que le gustaba mi tono de voz y cómo me desenvolvía en mi carrera", cerró.

