La escandalosa frase del Chelo Delgado para justificar a Villa

Triste. Lamentable. Injustificable. El ex futbolista Marcelo Delgado, miembro del Consejo de Fútbol de Boca , intentó apoyar al delantero colombiano Sebastián Villa en medio del avance del proceso judicial en su contra por una denuncia de violencia de género de su ex pareja y consideró, insólitamente, que esa situación "a todos" le pasó "alguna vez".

Luego, el Chelo Delgado se refirió a su caso con una frase poco feliz: "Somos grandes también, a todos nos han pasado alguna vez estas cosas y a veces hay que tomarlo con mucha tranquilidad, obviamente esperemos que se arregle de la mejor manera".

Por último, el ex delantero de Boca aseguró que de todas formas su inclusión en el once titular, después de que lo habilite el club, estará en manos de Miguel Russo: "Cuando él tenga todo listo, depende del entrenador, nosotros no podemos hacer nada".

En los últimos días se empezó a barajar la posibilidad de reducir el castigo por la demora de la situación judicial.

Se lució en la práctica

La nota en el amistoso de ayer, en la que jugaron los que no tuvieron rodaje ante Caracas, la dio el propio Villa, quien anotó tres goles. Los otros goles fueron obra del pibe Gastón Ávila, Gonzalo Maroni, Wanchope Ábila, quien jugó un rato contra los venezolanos.

Cabe recordar que el colombiano no tiene minutos desde que surgió su caso de violencia de género, aunque Boca rechazó ofertas de otros clubes por el delantero.