Embed Itatí Leguizamón, mujer de un tripulante del submarino #ARASanJuan, denunció que fue agredida por algunos de los familiares de otros submarinistas en la base de la Armada Argentina, en #MarDelPlata, a donde también le sugirieron que no se quede en el lugar #AM950Belgrano pic.twitter.com/V1GaioewWV — AM 950 Belgrano (@AM950Belgrano) 27 de noviembre de 2017

La esposa de Germán Oscar Suárez, cabo primero y tripulante de submarino ARA San Juan, denunció que familiares de otros submarinistas de la embarcación la insultaron y quisieron agredirla porque "no cree en la posibilidad de que sean rescatados con vida".

La mujer llegó poco antes del mediodía a la Base Naval de Mar del Plata para esperar el nuevo parte de la Armada Argentina, al igual que desde que comenzó la búsqueda del buque desaparecido el 15 de noviembre pasado.

"Me acerqué para saber si había alguna novedad y me empezaron a agredir el 90 por ciento de las familias. Me quisieron pegar, me dijeron que me calle, que no hable, que si quiero hablar, que hable por mí", relató Leguizamón.

Itatí explicó que su madre y su cuñada tuvieron que intervenir para que no la golpearan, y que le pidieron "que se retirara y no regresara más al predio naval".

