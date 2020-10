La Estafa Dub se pone on line con nuevo disco

- Acaban de anunciar su primer show vía streaming en el Cine Teatro Español ¿Qué expectativa hay?

Es la primera experiencia streaming que vamos a tener en vivo. Hemos tocado y se han hecho trasmisiones pero no como en esta ocasión que es específicamente para ese formato. Hace mucho ya que veníamos ensayando los temas de Continentes porque sabíamos que en algún momento íbamos hacer el show y ahora se concretó. Y las expectativas son grandes.

El Casino Magic y el Cine Teatro Español cuentan con los espacios teatrales más importantes de la ciudad.

- En cuanto a lo personal ¿cómo imaginas estar en una sala como la del Español totalmente vacía?

Cuando uno se sube a un escenario como el del Español espera salir y encontrarse con la gente y ese feedback que se produce. Será raro. Pero hay que saber entender los momentos que nos tocan transitar y hay que adaptare. Creo que será como un intermedio a lo que sucede en una sala de ensayo. Pienso que uno va a tener que ponerse en situación de show en vivo en donde se va estar “actuando”. Muchas veces las expresiones o movimientos corporales que se dan arriba del escenario tienen que ver con ese feedback. Va ser tan raro... Pero a la vez es como que surgen varias suposiciones de lo que puede sucederle a cada integrante de la banda.

La Estafa pub 0211.jpg

- Al no poder tener ese feedback con la gente, ¿la responsabilidad es aún mayor en cuanto a los detalles técnicos?

Sí, al ser trasmitido es como una grabación: un disco en vivo que lo tenés que tocar y tiene que salir lo mejor posible. En el vivo suceden pifies y otras cosas que en ese fragor ni la gente, ni los músicos, se percata. Igual, nos grabamos bastante los ensayos para escuchar qué sucede. Nuestro tercer disco (La Estafa Dub& Amigos en vivo en La Conrado Cultural) es en vivo así que venimos bastante curtidos en ese sentido. No nos asusta, pero sí está esa responsabilidad de estar bien ensayado y que todo esté bien pulido.

- En cuanto al sonido que se utilizará, ¿hay algo especial al tratarse de una transmisión?

Al tener estudio propio disponemos de todas las herramientas. Vamos armar como un mini estudio en donde habrá una persona mezclando el vivo y escuchando cómo recibe la gente ese sonido. Básicamente va estar operando para la gente que escuchará el streaminng.

- Para la transmisión van a contar con RTN (Radio y Televisión del Neuquén) ¿De cuántas cámaras van a disponer?

Ellos se harán cargo de toda la parte de video. No tengo muchos detalles pero tengo entendido que habrá cinco cámaras. La idea es montar algo lindo y que se dé esa sensación de presentación del disco. Habrá pantallas y va a ver una especial disposición de los músicos.

La Estada dub.jpg

- ¿Van a tener músicos invitados?

Va estar Martín Núñez que para la banda es como un invitado estable. Él va estar en algunas canciones viejas que están dentro de la lista.

- Continentes se grabó en 2019 pero entre enero y febrero de este año se terminó de mezclar y masterizar ¿Cómo definirías al disco?

Es un disco que muestra la madurez de la banda y que refleja bastante la música que nos está saliendo en este momento. Nos ha pasado en otros discos que estando en la sala grabábamos, grabábamos, y después en el vivo algunas canciones no caminaban o no las sentíamos. En este caso no sucedió eso porque todas las canciones fluyen y nos gustan. Todas tienen ese espíritu que quedó plasmado en el disco.

- ¿El título del disco tiene que ver con la diversidad de sonidos que se pueden encontrar en La Estafa?

Si, pero lo que no tiene es una cuestión antropológica musical. No es que el tema se llama “América” entonces tiene que haber sonidos americanos. Empezamos a emparentar las canciones de acuerdo a las melodías que salían con determinados lugares. Fue una cuestión subjetiva y sin una búsqueda de un mensaje directo. La idea es que cada uno lo escuche y se deje llevar. Es un transcurrir sonoro por distintos lugares pero no desde la historia de cada continente.

La estafa dub020202.jpg

- De los seis temas del álbum ¿Cuál te resultó el más novedoso o el que toma más distancia de otros materiales?

Personalmente veo un hilo conductor entre toda la música que venimos trayendo, aunque si escuchas los discos son todos distintos. “Asia” es un tema bien cerrado y con una idea compacta, fluye. Todas las canciones tienen un carácter distinto pero hay ese hilo conductor. Es un disco que tiene una idea instrumental, si bien está cantado, las voces no funcionan como un tema tradicional donde hay un estribillo y estrofa. Las voces toman protagonismo en una parte de la canción y desaparecen. El carácter de Continentes es instrumental y eso le da una unión a todas las canciones.

Continentes. disco.jpg

- A la hora de las composiciones ¿La banda se permitió fluir libremente sin ningún peso y jugar desde cada instrumento?

La verdad que cuando terminamos de grabar un disco, en el siguiente ensayo, ya estamos agarrando canciones nuevas. Hay temas de Contenientes que ya tienen un trayecto largo y las terminamos cerrando cerca del momento de grabación. El proceso es largo pero tampoco es que las estamos laburando todos los días. Antes de grabar siempre hacemos una pre grabación o directamente grabamos en los ensayos. Al tener las herramientas dispuestas para hacerlo aprovechamos todo eso para potenciar la creación lo más posible. Ahora terminamos Continentes y ya estamos grabando otras canciones.

- Hay un sello ya muy marcado y distintivo en el sonido de la banda ¿A la hora de componer es algo que se da espontáneamente o lo tienen definido como base?

El sonido de la banda se fue consolidando y muchas veces ha cambiado por cuestiones de alteración de formaciones porque la banda fue mutando bastante. Creo que el sonido hoy lo tenemos en la cabeza aunque eso no quiere decir que siempre será así. Pero sí, es algo que se da naturalmente y está claro a la hora de trabajar.

Embed

- ¿En qué punto notas la evolución de la banda?

En la construcción de las canciones y en cómo fluyen. Somos varios los que componemos. En general uno lleva la idea, y capaz que al ser muy mínima, en la sala termina mutando con el toque de cada uno de los integrantes. Creo que ahora ese mecanismo está bien aceitado y eso hace que el que escuche o escuchó la banda asocia su sonido inmediatamente. Eso está buenísimo y creo que es la búsqueda en general de los que hacemos música. Tener esa identidad.

TapaLa-Estafa-Dub-0102.png

- La voz en off es un recurso al cual siempre recurren y hay integrantes que aportan sus voces ¿No les surge la búsqueda de un cantante estable o están cómodos con esa modalidad de recurrir a las voces cuando se requiere?

Lo hemos tenido en diferentes momentos y circunstancias. Está Mario (Romero) que canta pero la realidad que la formación de La Estafa fue siempre como móvil. Esa referencia al cantante como centralidad de la música creo que no va estar nunca. Para nosotros la música pasa en general por el grupo. Si bien hay canciones que la centralidad está en la voz, el mensaje de la banda es más abierto.

- Si bien el sonido de La Estafa está bien marcado ¿Está en su cabeza hacer ese giro de 360° grados y encontrarse con ese disco de quiebre que luego marca una etapa?

Sí, puede pasar. Nunca intentamos pre imponernos nada y decir ‘este disco será de canciones’. De hecho Continentes salió así porque fluyó a su manera y en las canciones no encontramos que tuvieran un formato de canción cantada. Puede ser que el próximo disco sea con un cantante, y si fuese así, así será.

La estafa.jpg

- Si bien cada instrumento ocupa su espacio y rol destacado en la banda, ¿consideras que el Vibráfono sigue ocupando un lugar especial y los diferencias de otras agrupaciones del mismo género?

Sí, por su sonido, color y por el instrumentista que lo ejecuta (Lisandro Parada) que es uno de los aportes más fuertes en la composición. No solo en lo independiente sino en lo que propone el resto de los músicos. Hoy se encuentra utilizando un vibráfono electrónico –antes lo hacía con uno acústico- en donde tiene la posibilidad de cambiar los sonidos y tener otra paleta de colores. Creo que es parte central y un color característico de la banda.

- Continentes fue volver a la esencia de una primera etapa de la banda

Fue mutando tanto que las esencias fueron diversas. Puede ser... hay algo de interconexión independientemente que el primer y último discos son muy distintos. Los que estuvimos (integrantes) desde el primer momento estamos casi todos. Y hay una interconexión en la forma y comunicación interna de la banda que nos conecta bastante. Hay una esencia de grupo más que mensaje musical.