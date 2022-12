La estafa en la que casi cae Fanny Mandelbaum

“Me llamaron y me dijeron ’Le habla Laura Pérez, gerenta del banco donde usted cobra la pensión o jubilación de su esposo. Nose si recibió una carta la semana pasada con una circular muy importante. Quería comunicarle que a partir del 30 de diciembre los billetes de dólar con B quedan fuera de circulación’. Cuando le dije que no tengo dólares, me cortó”, se la escucha explicar a Fanny Mandelbaum.

Hace poco, el reconocido humorista Roberto Moldavsky fue víctima de una estafa por WhatsApp. Luego de que le robaran su cuenta en el servicio de mensajería instantánea, el humorista reveló cómo había sido timado.

“Recibí un WhatsApp porque me tengo que dar la tercera dosis de la vacuna. Pegado a eso, me entra un llamado con la aplicación Cuidar, de una persona que se presenta como médico y me dice que tengo las dos Sputnik y que tengo que recibir otra”, explicó el comediante.

“Me chamuya de una manera que yo que soy del Once, un vivo bárbaro, entré como un caballo: le di códigos para que me hackee el WhatsApp, para que me hackee el Gmail. Él me mandaba y yo te digo que si me pedía la cuenta del banco se la daba, si me pedía el teléfono de mi hermana, se lo pasaba, estaba entregado. No me preguntes por qué, pero ocurrió”, cerró el artista.