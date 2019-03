La "estafa" de Lizy Tagliani a un conocido actor

“Me gasté casi todo. Cuando iba en el tren hasta mi casa le avisé a mi mamá que me habían mandado a pagar la luz pero que me habían robado. Pero mi mamá me dijo ‘acá no hay plata, no sé cómo vas a hacer’”, continuó contando, y finalizó diciendo: “Quería morirme en ese momento. Así que me bajé del tren. Toqué el timbre del instituto, le tiré por abajo de la puerta la factura impaga y me fui corriendo”.