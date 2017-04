“Hoy, cuando me desperté, me miré al espejo y no lo podía creer. Hace 10 años no me hubiera imaginado estar en esta situación: divorciada, trabajando en armonía con mi ex marido y ¡a punto de casarme nuevamente!”, expresó Evelyn.

Hoy la panelista pasará por el Registro Civil de San Isidro, algo impensado en 2013, cuando su relación de 20 años con Doman terminó en un escándalo mediático.

“Estoy concentrada en el casamiento, la fiesta la vamos a hacer más adelante, a lo mejor en septiembre celebramos mi cumpleaños número 50 con una gran fiesta de casamiento. Por ahora no lo sé. Eso es lo que me hizo cambiar la vida: hay muchas cosas que dejo que sucedan cuando tengan que ser. ¡Sin apuro! Y los chicos me apoyan en esta decisión, fue muy hablado en familia. Ellos me ayudaron mucho a que me anime a dar este paso. Y si ellos están felices, yo también”, explicó Von Brocke a Caras.

"Trato de aprender a ser compañera. Juan me hace sentir muy especial, él es todo un caballero, me mima y me consiente”

Bien macho

Consultada sobre cómo fue su primera vez con su nueva pareja, Eve confesó que le “costó mucho”.

“Volverte a desnudar después de tanto tiempo es tremendo. Dicen que las primeras veces nunca son buenas, y a mí me costó mucho. Para llegar a esa instancia tenés que sentir confianza y lo lindo de esta relación es que arrancó como una gran amistad. Eso nos ayudó a cruzar ciertas barreras. Robert es re macho, muy hombre. Tiene mucha fuerza y eso me seduce”, aseguró la periodista.

Ayer por la mañana, Doman y Evelyn se cruzaron muy fuerte al aire, mostrando por primera vez en vivo los trapos sucios de su divorcio. “Menos mal que me caso mañana…”, dijo la panelista.