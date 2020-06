Cortés afirmó que el embarazo existió y que tiene las pruebas médicas para demostrarlo, además, señaló que Villa incluso lo había compartido a sus compañeros: "Él sabía que yo estaba embarazada, le contó a la mayoría de los chicos del plantel de Boca, se celebraba dentro del equipo en las concentraciones".

Respecto del origen de los problemas, manifestó que es posible haya sido por celos: "Yo iba a salir con amigas, con las novias de Armani y Borré, porque queríamos salir a comer para vivir otro ambiente y a él no le gustaba que yo tenga un ambiente distinto que a él y me criticaba cómo me vestía. Comenzaba con insultos, cualquier cosa que usaba, algo pegado al cuerpo generaba un problema para él", descargó.

Por último, agregó que en público, Villa era amable pero cuando estaba solo con ella, no era así: "Las agresiones comenzaron con insultos por sus celos. Me decía 'perra' y me obligaba a no salir, a quedarme en la cama con él. Cuando estabamos en público, era totalmente diferente, se mostraba totalmente tranquilo y divertido. Como pareja es una persona horrible".

