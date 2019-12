La exigencia de Cabré a Laurita que generó indignación en las redes

"Pero no es un reto eso", se apresuró a decir el actor en la nota con Infobae. "No, es una manera de decir. Yo soy ordenada", acotó Fernández. "Yo no soy del obsesivo - hincha bolas. Yo lo hago, lo hago yo. Si yo me voy y vuelvo y está la cama deshecha, siento como que no me quiere más. Hoy se lo pregunté: “¿Se te está pasando o está…?”, agregó él, entre risas, para aclarar la situación.

"Y no, me quedé dormida", comentó la ex conductora de Combate. "Por eso, no es: “¿Por qué no hiciste la cama?”. Me preocupa", añadió él antes de que la periodista, Tatiana Shapiro, indagara sobre cómo lleva el tema del orden con su hija Rufina, fruto de su relación con Eugenia "China" Suárez.

"Rufi es una genia, yo me levanto muchas veces y está la cama hecha. Y ella se hizo su cama. Y la hace bien encima", contó Cabré, a lo que Laurita remató: "Los Cabré me pasan el trapo".

Las palabras de Cabré desataron una intenso intercambio en las redes. Por un lado, varias internautas hicieron una lectura de ese pasaje de la nota con una mirada feminista. Sus comentarios, generaron la indignación de otros usuarios que le restaron importancia a la situación.

En medio de la polémica que se generó en Twitter, Laurita compartió una serie de postales con Cabré de su escapada a Playa del Carmen.

Pachanguity® on Twitter SE SUPO LA VERDAD...



Al final no eran novios, Laurita era la esclava de Cabré!!! — Pachanguity® (@AnibalPachanga5) December 8, 2019

pia on Twitter Vieron que cabré "reta" a laurita cada vez que no hace la cama? A mi me viene a romper las bolas un gil así y duerme en el patio con los perros durante 1 mes para que aprenda que el también puede tender LA CAMA — pia (@pelizzari_pia) December 8, 2019

lamascarada on Twitter Gente descubriendo que Cabré es un bobo a pila — lamascarada (@lamascarada) December 8, 2019

Poupée Pradón on Twitter A la legua se nota que Cabré le debe decir al ser laurita “mi hija rufina tiene 6 años y entiende que tiene que hacer la cama. Vos vas para los 40 y no hay caso, ay ay ay”. Sin levantar la voz, para después tratarla de loca si se queja. — Poupée Pradón (@elautee) December 8, 2019

Azules Turquesas on Twitter Laurita es talentosisima y seguramente gane más q Cabre, pero ella tiene q hacerle la cama porque sino él "la reta, porque siente q no lo quieren"

Hola patriarcado — Azules Turquesas (@NatyEmme) December 8, 2019

Chirola on Twitter Yo no entiendo cómo llegaron a la conclusión de que Cabré es machista por pedirle a la persona con la que convive, y comparte cama, que sea mínimamente ordenada. Seguro leyeron el tuit mala leche de infobae y ni escucharon los 30'' de nota que había abajo. — Chirola (@ChirolaCabrera) December 8, 2019

Nadia on Twitter Que onda que todos bardean a cabre por lo que dijo de la cama ODIO a las personas que no hacen la cama..que duermen con animales en su cama..que SE ACUESTAN SIN BAÑARSE O CON ROPA QUE ESTUVIERON EN LA CALLE — Nadia (@NadiaBenitez001) December 8, 2019

Bubbla on Twitter Cabré mide el amor que le tienen por sí le hacen o no la cama

PERO HACÉTELA VOS O NO TENÉS MANOS, QUÉ SON TUS PAREJAS O TU PERSONAL DE SERVICIO!!??

NECESITO MÁS MAYÚSCULAS!!!! — Bubbla (@BubbIa__) December 8, 2019

Lulita on Twitter Lindo ejemplo... que asco de persona que sos Cabre por dios. Y ella el miedo con lo que lo mira hasta mide cada palabra... y tira sonrisitas para disimular. Dios mio. https://t.co/OXxtatlWgE — Lulita (@LuuLiCanalla) December 9, 2019

Maria on Twitter Parece real angelito!!!! Fíjate que en todas las notas ella lo mira intimidada. No dice una palabra de más. Ummmmmmm síndrome Cabré — Maria (@Marile57411527) December 9, 2019

