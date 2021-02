La explicación del crack que arregló de palabra con tres equipos y traicionó a dos

Los rumores sobre esta insólita situación no tardaron en aparecer y, por eso, el propio jugador habló en Sportia y explicó la situación. "A veces hablan muchas boludeces antes de tiempo, se confirman cosas que todavía no están cerradas. Yo me liberé de Deportes la Serena recién el domingo y el lunes firmé el finiquito para quedar en libertad en Chile y luego volver a Argentina a estar con mi familia", comenzó.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLautaroAndro%2Fstatus%2F1362497289009455106 Por las dudas Gerónimo Poblete también le dijo que si a Chicago, Fenerbahce, Polka, Las Pastillas del Abuelo y Atenas de Córdoba. https://t.co/HLVrgNFr7R — Lautaro Androszczuk (@LautaroAndro) February 18, 2021

"Es cierto que Godoy Cruz me había ofrecido un contrato. Hace unos días atrás hable con el Gallego (Sebastián) Méndez y le comuniqué que por problemas personales y una decisión personal y familiar no quería regresar a vivir a Mendoza siendo yo mendocino. Obviamente que él me entendió como persona, como ser humano, me dijo que lo importante era que yo me sintiera bien y cómodo", continuó.

Y, para completar la explicación, agregó: "Con Independiente, mi agente me dijo que había negociaciones. Eso fue recién el martes a la noche, que había una posibilidad de Independiente, que estaba charlando con ellos, pero nunca me hizo una confirmación de que estaba todo cerrado con Independiente. Así fue un poco con ellos. Después, apareció Vélez a último momento, a pocas horas de que terminara el mercado de pases y terminé cerrando ayer a las seis de la tarde".