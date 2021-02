"No me faltes el respeto", el tenso cruce entre Vignolo y Domínguez

El análisis lo hacía el ex defensor sobre las facilidades que le entrega el equipo de Russo al rival. "Vas a jugar con Boca y me pasó de ir a jugar a La Bombonera y siempre sentirme amenazado como defensor. Estar todo el tiempo al borde de que me claven, de que me hagan un gol, sacar del medio de la cancha. Equivocarme. Yo lo veo jugar a Boca ayer contra Gimnasia y no me genera esa sensación, al contrario parece que está siempre cerca de sufrir", tiró Domínguez.

"¿Quién piensa?", retrucó Domínguez.

"Cardona", contestó el Pollo.

"¿Quién más? Tevez más delantero que otra cosa, Salvio, Villa, Zárate, Soldano, Wanchope son finalizadores de jugadas. A Boca le falta volante mixto, volante que vaya por dentro, volante que te la pida de espaldas y te re putee si no se la das...", explicó el ex Vélez y Newell's.

"¿Quieren que Riquelme vaya a comprar un Riquelme? No hay", redobló la apuesta el rubio periodista. Y allí se dio la parte más jugosa, el cruce picante.

"Querés que te diga una cosa, se van a enojar... O no, porque es un fenómeno. Boca tendría que haber ido a buscar al Pulga Rodríguez", sorprendió el conductor del programa.

"¿Está comprobado que puede ponerse la camiseta de Boca y jugar?", planteó sus dudas sobre el delantero estrella de Colón el Seba.

"Juega en cualquier lado, va al Barcelona y juega con Messi como si nada", lo chicaneó mitad en broma mitad en serio Vignolo. Y se armó...

"BOCA TENDRÍA QUE HABER IDO A BUSCAR AL PULGA RODRÍGUEZ"



El @pollovignolo y una afirmación en pleno debate con @sebadominguez6 sobre lo que necesita el actual plantel xeneize. pic.twitter.com/rsmutmvTFr — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) February 15, 2021

"Pensé que era serio...", se quejó Domínguez, lo que molestó al Pollo. "No me faltes el respeto, por qué decís eso", le salió con los tapones de punta el relator.

"Me estás faltando el respeto vos a mí y a los jugadores que nombramos. Con esa camiseta es difícil. Vos afirmás eso del Pulga y no lo descubrió nadie, lo viste vos solo... Decís que no cualquiera puede ponerse la de Boca y al rato salís con esto...", reprochó quien fuera campeón con el Fortín y Newell's.

"Maradona lo llevó a la selección, tiene temperamento...", recordó Vignolo para demostrar que no era descabellada su opinión.

"Y no lo llevó al mundial. Es la situación más antipática como ex futbolista que puede haber. Ahora parece que estamos esperando al Pulga Rodríguez. Hablo de la forma más coherente y me llevan a lugares que parecen bromas. Me permito plantearme la duda. Yo fui a jugar al América de México, el equipo más grande por escándalo de ese país y no se me movían los pies del suelo", redondeó Domínguez tan vehemente como cuando jugaba.

¡Caliente la cosa!