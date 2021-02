¿Por qué todos tienen cara de traste en Boca?, la pregunta picante de López

Martín Arévalo, quien cubre la información del popular elenco de la Ribera, también intervino: "Este equipo viene de ganar dos campeonatos, tampoco es un desastre. Ahora ¿ustedes lo escuchan a Russo pedir refuerzos como Gallardo en la conferencia", preguntó respecto a la falta de recambio.

Y Balassone recogió el guante: "Error de Miguel. Se equivoca en la lectura Russo. Está muy jugadorista el técnico y se lo van a llevar puesto...".

Lejos de bajar un cambio, el oriundo de Ferré, provincia de Buenos Aires también atendió a Juan Román Riquelme, titular del Consejo de Fútbol, por no implementar una, a su criterio, necesaria "renovación del plantel". Y ligaron también los jugadores.

"Riquelme se tiene que dejar de joder... Tiene que hacer una renovación, si no juegan siempre los mismos. Para que jueguen como ante Gimnasia, me quedo con los juveniles... ¿Gobierna como quiere o cómo puede Riquelme? Estos jugadores no lo dejan gobernar", amplió el bueno de Hugo en su versión más picante.

Un debate que seguirá dejando tela para cortar... En La Red no cierran la Boca y bien que hacen.