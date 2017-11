"La F1 hoy no es posible para los pilotos argentinos"

–¿Es una cuenta pendiente ganar en la región en las principales categorías?

No lo siento así. Gané en el TC Pista en Neuquén en 2014 y después este año tuve una buena clasificación allí, una rotura en el motor me complicó. Logré la pole en Viedma en el TC en 2016. No considero que he obtenido malos resultados en la zona. Pero bueno, estaría muy lindo ganar o hacer podio en Roca.

–¿Te favorece el conocimiento de la pista de Roca?

Sin dudas. Corría en el zonal acá y giré mucho y entrené mucho. Ojalá pueda obtener un buen resultado, que nos viene haciendo falta. Además, uno siempre que es local trata de dar un poco más, si bien siempre me exijo al máximo. –¿Qué fue más importante en tu carrera: ganar en La Plata en el TC o el podio en los 1000 km de la Máxima?

Ganar el TC no se compara con un podio. Te diría que prefiero más hacer una pole que un podio. Me gusta y me importa estar entre los tres mejores, pero nada se compara con ganar. En mi caso, si no tengo que pensar en los puntos, prefiero arriesgar por ganar aunque me cueste quedar fuera del podio.

–¿Este año qué faltó para pelear hasta el final la Copa de Oro?

Tuvimos un gran arranque, con uno de los autos más competitivos sumamos fuerte. Estamos dentro de los diez llegando al final, pero no tenemos la contundencia del principio de año. Nos faltó estar más fuertes en la Copa.

–¿Y quién es tu candidato al título?

Ardusso y los Torino (Di Palma, de esa marca, está prendido).

–¿Qué sueños deportivos tenés? ¿La F1 es uno de ellos?

La F1 no es posible por los costos, para cualquier argentino es muy complicado llegar a esa categoría. Tengo objetivos de salir campeón de todo lo que corra en Argentina y después se van renovando día a día.

–Mucho se habla de la relación con Camilo, ¿como se llevan hoy?

Es un rival más dentro de un deporte muy individualista en el que es difícil tener amigos. Acá somos todos Boca y River, todos tiran para su lado y es complicado lograr amistad con un rival. Tengo muy pocos amigos pilotos y quizás somos amigos porque corremos en distintas categorías o estamos en distintas etapas, como Emanuel Moriatis. Con el resto uno puede tener buena relación, pero no dejan de ser rivales y se les quiere ganar.

Así es Manu Urcera. Cien por ciento competitivo. Y no está mal.

El piloto al que su familia ayudó

“Es un milagro lo de Giallombardo”

“Mauro Giallombardo está mucho mejor de lo esperado. Fue evolucionando pero tiene una recuperación larga. Es un milagro que esté tan bien después del golpe”, asegura Urcera sobre el accidentado colega. “Los ayudamos con el avión de mi papá para que la familia pueda viajar desde Bariloche a Capital porque no podían ir en el avión sanitario”, recordó el gran gesto.

