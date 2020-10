La familia Etchevehere no se presentó a la audiencia conciliatoria

La audiencia de conciliación convocada para este domingo por el juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, fracasó en su intento por acercar a las partes. La misma no tuvo éxito ya que la querella a cargo de Rubén Pagliotto, que representa a la empresa familiar Las Margaritas S.A., no se hizo presente en el juzgado.

"Se fueron 10 usurpadores que no regresan más. Vamos a estar en la puerta hasta que salga el ultimo. Hoy (por este domingo), no vamos a la audiencia porque recusamos al juez Flores, no puede intervenir hasta que no se resuelva el pedido", escribió Luis Etchevehere en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la madre del ex ministro de Agricultura, Leonor Barbero Marcial, dijo que va "a tener paciencia hasta mañana (por este lunes)". "Si me quieren llevar presa, que me lleven", afirmó.

En tanto, Dolores Etchevehere denunció "violencia, patoterismo y apriete" de parte de los sectores que apoyan a sus hermanos y que no acatan la medida judicial.