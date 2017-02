La fecha de arranque no les saca la bronca

Mauricio Reina

reinam@lmneuquen.com.ar

Neuquén. -“Hubiésemos preferido que empezara antes”, fue la frase que repitieron los tres entrenadores de los equipos representantes de la región en el actual Federal A.

Luego de muchos idas y vueltas, el Ascenso y Primera División acordaron reanudar todos los torneos de AFA el próximo 3 de marzo, poniéndole fin a la larga incertidumbre. Si bien todavía no está oficializado, todo hace parecer que esta vez el acuerdo está pactado y no tendrá marcha atrás.

En el caso de los equipos de la zona, se aliviaron por la determinación pero no se mostraron para nada conformes con el largo parate, que no sólo afectó a los planteles desde lo deportivo, sino también desde lo económico.

En el caso de Independiente de Neuquén, su entrenador, Diego Landeiro, se mostró optimista con el presunto comienzo del torneo, aunque fue claro: “Hubiésemos preferido empezar el 29, como estaba previsto. Lo bueno, al menos, es tener una referencia de saber a que fecha apuntamos para llegar de la mejor manera. Es bueno tener una referencia un poco más concreta”, analizó Coco.

Del otro lado del puente, Henry Homann, DT de Cipolletti, quiere “que se empiece a jugar ya”, aunque no siente que la fecha estipulada sea una garantía. La especulación del Ruso es que, como solía suceder en el pasado, la B Nacional y el Ascenso se adelanten una semana a la Primera y vean acción ya desde el 26 de febrero. “No cambia mucho una semana más o una semana menos, lo importante es que empiece cuanto antes porque estamos entrenando desde el 4 de enero. Ya no da para más este receso”, analizó el Ruso.

Del lado de Roca, Mauro Laspada hizo foco en el principal drama del Depo en esta temporada, que son las dificultades financieras. “Necesitábamos que el torneo empezara ayer, pero no por la parte futbolística, sino por la parte económica. Vivimos una situación muy difícil y se ve que la gente que está manejando esto no lo importa”, afirmó. “En el club no entra plata y los jugadores no pueden cobrar. Ahora tenemos un partido con Cipolletti (ver aparte) y le estamos pidiendo a la gente que nos acompañe porque la recaudación va a ser íntegramente para pagarle al plantel que no cobra desde octubre”, completó el ex Olimpo.

Así, los equipos regionales deberán aguantar un mes más para tocar la pelota, ver llenarse volver a llenar las arcas y respirar tranquilos, aunque sea un poco más.

77 días pasarían sin actividad los clubes de la región si el torneo empieza el 3 de marzo.

