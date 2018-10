La felicidad del papá de la neuquina de La Voz: "Nos ha explotado el teléfono"

La joven de 20 años oriunda del barrio Industrial, que se convirtió en titular de varios portales y tendencia en las redes, descolló al cantar "Listen", una arriesgada canción de Beyoncé con la que cosechó elogios de los cuatro jurados, que pelearon por tenerla en su equipo.

"Tenés una luz especial", le dijo Axel, quien logró finalmente sumarla a sus filas. Es que además de contar con una voz cautivante, Camila deslumbró con su presencia escénica y una frescura que traspasa la pantalla. No por nada Ricardo Montaner destacó que se sintió "conmovido" al verla y escucharla, mientras que Soledad Pastorutti señaló: "Me encantó lo que hiciste, súper prolijo y me encantó verte así vestida. Le pusiste toda la onda, lo disfruté mucho".

Horas después de la emisión que la llevó a convertirse en protagonista en varias notas en los medios, Paulo Canziani celebró el gran presente de su hija. "Estamos orgullosos y contentos porque es lo que a ella le apasiona y lo está pudiendo llevar a cabo", dijo en diálogo con LM Neuquén.

Luego de contar que el programa fue grabado hace más de un mes, señaló que están felices y pendientes de la nueva presentación de Camila. "La verdad es que tuvo mucha repercusión, nos ha explotado el teléfono ayer y hoy con llamadas, felicitaciones. Hay muchos amigos que la siguen, hace varios años que graba videos como hobby y se divierte. Le apasiona lo que hace", subrayó.

"Lamentablemente la tenemos lejos, hace casi tres años que está estudiando artes escénicas en Buenos Aires porque acá no hay una universidad de ese tipo, pero es lo que ella eligió y nosotros la seguiremos apoyando siempre", remarcó.

Sobre el difícil momento de salud que atravesó la joven tras golpearse la cabeza con una viga, Paulo señaló: "Es verdad que se pegó un golpe fuerte en la frente y que estuvo diez días internada, en reposo un par de meses sin poder bailar, ni cantar, pero gracias a Dios salió todo bien". "La complicó un poquito en la carrera porque perdió un par de meses, pero no fue una cosa tan grave. Hoy miramos algunas noticias que decían que estuvo seis meses internada, lo agrandaron un montón", aclaró.

"El año pasado, unos días antes de mi cumpleaños, volvía de jugar un partido de básquet, estaba muy eufórica y fui corriendo a buscar algo al patio. Salé la la caja de la camioneta y me golpee la cabeza con la viga del techo. Pasaron dos meses y en un apto físico para la universidad le comento al doctor que cada vez que agachaba la cabeza me caía agua de la nariz y me dijo que vaya al neurocirujano. Era una fístula cerebral y lo que salía era líquido cefalorraquídeo", había contado la participante en La Voz.

Paulo también se refirió a Líbero, el nono de Camila que le enseñó canto y la motivó para que se abra camino con la música. "Mi papá, que falleció en 2008, siempre le inculcó el tema de la música. Cuando era chica, un tío mío le regaló un órgano y realmente nos volvía locos. Un día mi esposa se lo escondió y quedó en un altillo y nos olvidamos. Pasaron unos años, Camila tendría unos 8 o 10 años, y encontramos el organito, se lo dimos y empezó a sacar canciones de oído. Ella tocaba el órgano y cantaba con el nono, después estudió profesorado de piano y se recibió. Todo lo que es arte, a ella le encanta".

El casting de La Voz

El papá de Camila contó que, tras enterarse que había un casting para el reality de talentos, Camila salió de cursar en la universidad y se sumó a la fila de personas de tres cuadras que había para hacer la prueba. "Nos avisó que estaba en la cola y entró cerca de las 12 de la noche. Estábamos medio preocupados. Cantó una canción, el jurado le dijo que se quede a un costado y después le hicieron cantar algunas estrofas de algún otro tema. No le dijeron nada pero a la semana la llamaron y empezó a ir", recordó.

Sobre el modo en que Camila está tomando la competencia, indicó: "Ella es una persona muy sencilla, lo trata de tomar tranquila. Ella vive en Palermo y en algunas ocasiones la invitan a cantar en restobares así que no fue tan impactante subirse a un escenario porque ya tenía experiencia, aunque no para un público tan grande".

"Siempre le decimos que estas cosas las tome con calma, que lo importante es que trate de ser mejor día a día y que disfrute lo que hace", concluyó Paulo.

