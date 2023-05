La feroz respuesta del Kun Agüero cuando le preguntaron si River puede competir con el City

"No quiere decir que River no tenga buen equipo, pero no está preparado. Tienen otra preparación y otra calidad de jugadores. La calidad que tiene un equipo europeo como el Manchester City hoy no la tiene River", se explicó el ex futbolista.

https://twitter.com/juanbalbi9/status/1655986425962037292 Demichelis: "Que somos un muy buen equipo está claro: sacamos 28 puntos de 30 y nos hicieron un solo gol. Pero no estamos para competirle al Manchester City en Inglaterra en 38 fechas. Un partido se lo podés disputar. Dos, también. Una Liga, no".pic.twitter.com/FIlzcEvE06 — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) May 9, 2023

"No hay comparación. No sé cómo fue ni quién dijo que sí. Pero si Demichelis que fue jugador y ahora lo ve de entrenador dice que no… tampoco es boludo”, agregó el Kun.

Es que también Martín Demichelis había sido consultado sobre el tema, y a pesar de que dijo que tal vez podía ganarle algún partido, dijo a la larga era imposible ganarle. “Que somos un muy buen equipo está claro: sacamos 28 puntos de 30 y nos hicieron un solo gol. Pero no estamos para competirle al Manchester City en Inglaterra en 38 fechas. Un partido se lo podés disputar. Dos, también. Una Liga, no", explicó Martín Demichelis.