Ante esta situación, había aparecido la posibilidad de que se ponga en práctica la grilla invertida, ya que al hacerse con sólo siete días de diferencias una prueba de la otra podría darse el mismo resultado debido a que las variantes climáticas serían similares, aspecto que golpearía de manera negativa al producto televisivo.

La Fómula 1 desistió de usar la grilla invertidas en las competencias que se corran en semanas consecutivas en un mismo circuito.

La estrategia que había ideado la Fórmula 1 era que en la segunda competencia se elimine la clasificación. La tanda cronometrada iba a ser sustituida por una carrera sprint de 30 minutos, en el cual la grilla se ordenaría invirtiendo las posiciones del campeonato del piloto. El resultado le daría el formato definitivo a la grilla de partida de la final del domingo, que es la que entrega puntos.

Sin embargo, el CEO de la Fórmula 1, Chase Carey, echó por tierra este sistema de carrera. “Hemos hablado de las carreras dobles en el contexto del coronavirus. Hablamos sobre la posibilidad de una grilla invertida pero no todos los equipos se sentían cómodos y hacer cambios con tan poco tiempo por delante requiere unanimidad”, expresó en primera instancia.

Para cerrar, Carey añadió: “Continuamos buscando ideas, no tretas. Es un gran deporte con una gran historia, héroes, pilotos increíblemente talentosos, por lo que queremos respetar todo hasta cierto punto, pero queremos asegurarnos de que eso no signifique que no podamos cambiar cosas. Hasta cierto punto, esta temporada es única y nos daba la oportunidad de intentar algo que no creo que haríamos en otras condiciones. Pero creo que continuaremos con las conversaciones, porque siempre queremos desafiarnos a nosotros mismos y buscar qué otras cosas podemos hacer para mejorar el deporte”.